Özge Ulusoy güzelliğinin sırrını açıkladı!

İş hayatındaki başarısının yanı sıra yaptığı güzellik açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün bir organizasyonda podyuma çıktı. Ulusoy, geçtiğimiz dönemde yaptığı, "Ne estetiği bol su içiyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu. Bu açıklaması ile dillere düşen Ulusoy, yıllar içindeki değişimini bol su içmesine bağlamıştı.

"SAKİN YAŞAMAK YARIYOR"

Defileden önce gazetecilerle sohbet eden, bu ısrarını sürdürdü. Ulusoy, "Tatil bitti. Artık iş zamanı... Bu sene bol bol çalışacağım. Bol bol su içip saat 22.30'da da uyumaya devam edeceğim. Sağlıklı yaşamın en önemlisi bol su içip erken uyumak, ben her şeyimi buna borçluyum. Sakin yaşamak insana yarıyor'' ifadelerini kullandı.