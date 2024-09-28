Şezlong fiyatından isyan etti! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar "bedava" diyerek denize atladı

Erdal Özyağcılar İstanbul Boğazı'nda denize girdi. (TAKVİM)

Pahalılıktan şikayet eden Özyağcılar, 'Bir tane şemsiye iki bin lira, bir şezlong bin beş yüz lira, yeme içme mecburi üç beş bin lira oldu. Adam başı yerlere gideceğime burada girerim. Bak mis gibi bedava' diye açıklama yaptı.