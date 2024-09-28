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Şezlong fiyatından isyan etti! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar "bedava" diyerek denize atladı

Erdal Özyağcılar bu defa şaşırttı. Usta oyuncu beachlerdeki şezlong fiyatlarına isyan etti ve ‘bedava’ diyerek kendini boğazın serin sularına bıraktı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 07:24
Şezlong fiyatından isyan etti! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar bedava diyerek denize atladı

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Son zamanlarda ünlü isimler arasında popüler hale gelen İstanbul Boğazı'nda denize girme modasına Erdal Özyağcılar da katıldı.

Erdal Özyağcılar İstanbul Boğazı'nda denize girdi. (TAKVİM)Erdal Özyağcılar İstanbul Boğazı'nda denize girdi. (TAKVİM)

Usta oyuncuyu Bebek'te denize girerken görenler çok şaşırdı.

Erdal Özyağcılar İstanbul Boğazı'nda denize girdi. (TAKVİM)Erdal Özyağcılar İstanbul Boğazı'nda denize girdi. (TAKVİM)

Pahalılıktan şikayet eden Özyağcılar, 'Bir tane şemsiye iki bin lira, bir şezlong bin beş yüz lira, yeme içme mecburi üç beş bin lira oldu. Adam başı yerlere gideceğime burada girerim. Bak mis gibi bedava' diye açıklama yaptı.

İstanbul Boğazı'nda denize giren Erdal Özyağcılar'a kızı da eşlik etti. (TAKVİM)İstanbul Boğazı'nda denize giren Erdal Özyağcılar'a kızı da eşlik etti. (TAKVİM)

"EN İYİSİNİ YAPMIŞ"
Usta oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme, "Böyle bir akım başladı sanırım şimdi de", "Halkımızın kazık yediğini böyle güzel anlatamazdı", "Çok mantıklı konuşmuş', "En iyisini yapmış" gibi yorumlar yapıldı.

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