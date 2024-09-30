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Ünlülerin 2024-2025 oyuncu ücretleri belli oldu! Yeni sezonda kim, ne kadar kazanacak?

Ekim 2024'te Türk televizyon sektöründe iddialı dizilerin yoğunluğu dikkat çekiyor. İzleyiciler, dizileri izlerken oyuncuların aldıkları ücretleri merak ediyor.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 07:03
Ünlülerin 2024-2025 oyuncu ücretleri belli oldu! Yeni sezonda kim, ne kadar kazanacak?

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Türk televizyon tarihinde 2024 ayının Ekim ayına dizi ve sinema sektörü hızlı bir giriş yapıyor diyebiliriz. Birbirinden iddialı dizilerin boy gösterdiği ekranlarda televizyon başına geçip oyuncuların aldığı ücretleri bir kare bile olsa aklınıza getirmiyor musunuz? Bence getiriyorsunuz. Hatta diziyi izlerken oyuncuların aldığı ücretlerle hayal kuranlar bile oluyordur.

Çağatay Ulusoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Çağatay Ulusoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Son günlerde en çok konuşulan isim ise Çağatay Ulusoy oldu! Geçen sene bölüm başı 2 milyon kazanan Çağatay Ulusoy, yeni sezon için Tims&B ile bölüm başı 3 milyon 500 bin liralık anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı.

Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yani aylık 14 milyon liralık bir anlaşma imzalanmış. Son dönemde yeni projeler bir bir çıkarken oyuncuların son dönemde aldığı ücretler dudak uçuklatmaya devam ediyor.

Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Can Yaman bölüm başı 5 milyon isterken, Kıvanç Tatlıtuğ ise bölüm başı 3 milyon alıyormuş. Serenay Sarıkaya'nın ise bölüm başı ücreti 2 milyon 500 bin liraymış. Engin Akyürek 1 milyon 500 bin isterken, Hande Erçel'in bölüm başı ücreti ise 2 milyon liraymış.

Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)

Demet Özdemir 2 milyon talep ederken, Afra Saraçoğlu ise bölüm başı 1 milyon lira kazanıyor. Tabi ayda 4 bölüm olduğunu unutmayalım derim. Fakat bu rakamlar projenin durumuna göre de değiştiğini söylemek isterim…

Fethiye Uluslararası Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali, renkli görüntülere sahne oldu (Takvim Gazetesi)Fethiye Uluslararası Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali, renkli görüntülere sahne oldu (Takvim Gazetesi)

EGE'DE TÜRK-YUNAN DOSTLUĞU GASTRONOMİ İLE PEKİŞTİ
Fethiye'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Türk ve Yunan aşçılar tarafından pişirilen yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan ünlü şefler Maria Ekmekçioğlu ve oğlu Pascal Afthonidis de bu etkinliğe en fazla katkısı olan isimlerdendi. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını temenni ediyor ve Fethiye Belediyesi ile Maria Ekmekçioğlu'nu canı gönülden kutlarım…

İtalya’da kuaföre sinirlendi Türkiye’ye geldi (Takvim Gazetesi)İtalya’da kuaföre sinirlendi Türkiye’ye geldi (Takvim Gazetesi)

İMAJI İÇİN 3000 KM YOL GİTTİ
Oyuncu Furkan Palalı, İtalya'da yayınlanan 'Ballando Con Le Stelle' (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olmak için Roma'ya gitmişti. Çekimler için İtalya'da 4 ay kalacak olan Furkan Palalı, geçtiğimiz gün Türkiye'ye 1 günlüğüne dönmüş. Nedeni ise İtalya'da yaşadığı kuaför sıkıntısıymış. İtalya'da saçlarını yapamayan kuaföre kızan Furkan Palalı, 1 günlüğüne İstanbul'a gelerek yıllardır kuaförü olan Adem Terzi'ye gelmiş. Ve imajını tazeleyerek geldiği günün akşamı İtalya'nın yolun tutmuş. Bu arada İtalya'da 4 ay kalacak Furkan Palalı'nın evinin aylık kirasının ise 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ortaya çıkmıştı…

LOCAYA 8 MİLYON 575 BİN LİRA VEREN İŞ ADAMI KİM?
Dünyanın en egzotik ülkelerinin başında gelen Türkiye'de, son dönemde festivallerin ve partilerin merkezi oldu diyebiliriz. Başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Antalya ve Kapadokya'da dünyaca ünlü partiler düzenleniyor. Ve bunlardan biri de dün akşam düzenledi.

İstanbul- Ataköy Marina'da gerçekleşen Anyma'ya 30 bin kişi katılmış. Biletlerin neredeyse 17 bin lira ile 150 bin arası satılan partide bir iş adamı 35 bin dolardan 7 locayı satın almış ve arkadaşlarını eğlendirmiş. Yanlış duymadınız! 8 milyon 575 bin lira ödeyen bir iş adamı 7 loca satın alarak arkadaşlarına güzel bir eğlence anı yaşatmış.

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