Hülya Avşar: Hayatımı Kadir İnanır kurtardı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçmişteki zor dönemlerine ve kişisel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile ilgili "Eşim, Zehra'nın babası, gezmeyi ve çapkınlığı seviyordu. Bu durum benim için kabul edilebilir bir şeydi. Ancak, ne zaman ki çok uzun zamandır olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi, aldatmaktan çok. Ve onu affedemedim" dedi.

Hülya Avşar, sette yaşadığı olayı ise şöyle anlattı: Fünyeyi yerleştiren kişilere, çok fazla patlamasın, bir tane kalbime koyun, oradan yiyeyim öleyim kurşunu dedim. Onlar da beni dinledi, Kadir geldi, ucu görünüyor fünyenin, Olmaz dedi, çıkarın onu çabuk kalbinden dedi. Kadir fünyeyi benim kalbimden çıkartmasaydı, ben gitmiştim. Meğerse o fünye tahrip fünyesiymiş; set çalışanı alkol alıyor, sabaha karşı aklına geliyor ve nereden bulduysa bir fünye buluyor.