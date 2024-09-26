Can Yaman hayranları ile Madrid’de buluştu! Fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı

Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)

"İspanya'dan büyük bir sevgi görüyorum" diyen Yaman, İtalya'da yaşamanın kendisine yeni fırsatlar sunduğunu ve burada yeni projelere imza atmayı hedeflediğini belirtti. Etkinlikte, hayranlar hem fotoğraf çektirme hem de kısa bir sohbet etme imkanı buldu.