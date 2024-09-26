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Can Yaman hayranları ile Madrid'de buluştu! Fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı

Can Yaman, Madrid’de hayranlarıyla buluştu. Ünlü oyuncuyla tanışmak ve fotoğraf çektirmek için etkinliğe gelen hayranlarının kişi başı ödediği tutar ise 17 bin TL’ydi.

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 07:04
Can Yaman hayranları ile Madrid’de buluştu! Fotoğraf çektirmenin tutarı dudak uçuklattı

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Geçtiğimiz gün Madrid'de düzenlenen hayran buluşmasında Can Yaman, İspanyol hayranlarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Yüzlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte Yaman, gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)

"İspanya'dan büyük bir sevgi görüyorum" diyen Yaman, İtalya'da yaşamanın kendisine yeni fırsatlar sunduğunu ve burada yeni projelere imza atmayı hedeflediğini belirtti. Etkinlikte, hayranlar hem fotoğraf çektirme hem de kısa bir sohbet etme imkanı buldu.

Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)

Ancak, bu deneyimin bedeli dudak uçuklattı; kişi başı 17 bin lira ödeyen hayranlar, bu yüksek fiyat karşısında şaşkınlık yaşadı. Yaman, kariyerine dair soruları yanıtlarken, çok yönlü bir oyuncu olma hedefinden ve geçmiş projelerine dair değerlendirmelerinden bahsetti.

Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)Can Yaman (Takvim.com.tr | Arşiv)

"Eski projelerime bakınca, onları şimdi daha farklı yapardım ama her şeye rağmen gurur duyuyorum" dedi.

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