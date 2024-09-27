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Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin çiftinden evlilik açıklaması

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hızlı aşk hayatıyla dikkat çekti. Son olarak Rafael Cemo Çetin ile aşka geldi. Ancak evlilik istemediğini söyledi: Daha çok genciz.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 06:58
Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin çiftinden evlilik açıklaması

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Model ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Rol aldığı yapımlar kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç ve Alihan Aloğlu gibi isimlerle gündeme geldi.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim Gazetesi)Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim Gazetesi)

Daha sonra bir dondurma reklamında tanıştığı İzlandalı Thor Saevarsson'la aşka geldi. Hatta 3 çocuk babası sevgilisinden evlenme teklifi aldı. "Evet" yanıtını verdi.

Dilan Çiçek Deniz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dilan Çiçek Deniz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak bu ilişkisi de bitti. Şimdilerde ise yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile sevgili oldu. Ünlü model önceki gün sevgilisinin kullandığı üstü açık spor arabası ile Bebek sahilinde objektiflere yansıdı.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sevgilisi ile bol bol tatil yaptıklarını söyledi. Yeni tatil planları olduğunu belirtti. Evlilik iddialarına ise kapıyı kapattı: Birçok kişi bizim evleneceğimizi konuşuyor ama biz daha çok genciz, o yüzden evlilik düşünmüyoruz biz böyle çok mutluyuz. Tatil dönüşü gelen projeleri değerlendireceğim.

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