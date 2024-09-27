Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin çiftinden evlilik açıklaması

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sevgilisi ile bol bol tatil yaptıklarını söyledi. Yeni tatil planları olduğunu belirtti. Evlilik iddialarına ise kapıyı kapattı: Birçok kişi bizim evleneceğimizi konuşuyor ama biz daha çok genciz, o yüzden evlilik düşünmüyoruz biz böyle çok mutluyuz. Tatil dönüşü gelen projeleri değerlendireceğim.