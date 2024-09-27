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Hacı Sabancı'nın avukatı DNA iddiasını yalanladı

F.D. adlı kadın “Hacı Sabancı’dan oğlum var” dedi. DNA testi istediğini söyledi. Sabancı, avukatları aracılığıyla mahkemeye bir dilekçe verip DNA testinin reddedilmesini istedi. Gerekçesine "Vücut bütünlüğünün bozulması hak ihlaline girer" dendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Hacı Sabancı’nın avukatı DNA iddiasını yalanladı

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Sabancı Ailesi'nin genç veliahtı Hacı Sabancı, film gibi bir babalık davasıyla gündemin zirvesine yerleşti. F.D., adlı kadın Sabancı'dan Uzay adında bir oğlu olduğunu söyledi. İddiaya göre Sabancı ile F.D., 2010'da sosyal medyadan tanışıp 2019'a kadar sık sık bir araya geldi. F.D., evlenip Belçika'ya gitti ama evliliği bitti. F.D, en son 21 Mayıs 2020'de Sabancı ile birlikte olduğunu ve 9 ay sonra Uzay'ın doğduğunu söyledi. F.D. babalık davası açıp Sabancı'dan test istedi.

DNA TESTİ YAPILMADI
Sabancı, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Sabancı ve F.D arasında bedel karşılığı cinsel ilişki olduğu belirtildi. Görüşmelerin otellerde gerçekleştiği ve bunun ilişkinin ne olduğunu gösterdiği kaydedildi. Sabancı'nın baba olduğuna dair bir emarenin olmadığı vurgulanırken F.D'nin evli olduğu süreçte de Sabancı ile beraber olmaya devam ettiği belirtildi. Çocuğun babasının 3. kişiler olabileceği kaydedildi. Sabancı Ailesi'nin avukatları F.D.'nin DNA testi talebinin de reddi istendi. Sabancı'nın avukatları, vücut bütünlüğünün bozulmasının hak ihlaline neden olabileceğini savundu. Sabancı'ya DNA testi yapılmadı.

DNA İDDİASI DOĞRU DEĞİL
Avukat Yunus Egemenoğlu, "Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur" dedi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Hacı Sabancı, F.D. tarafından yapılan iddialar karşısında "Bu iftira. Söz konusu şahıs hukuk önünde hesap verecek" diye konuştu. İkili arasındaki davanın ilk duruşma tarihi belli oldu. Odatv'nin edindiği bilgilere göre babalık davası Aralık 2024'te görülecek.

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