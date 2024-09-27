Tasarruf yapıyor: Ünlü oyuncu Bade İşçil gösterişten uzak yaşıyor!

Güzel oyuncu Bade İşçil ise oldukça tutumlu olduğunu açıkladı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Bade İşçil, çocuğu için yıllardır tasarruf yaptığını anlattı. Herkese örnek olacak şu ifadeleri kullandı:

Bade İşçil (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"Ben bayağıdır çalışmıyorum. O yüzden düzenli bir projem olmadığı için tatile çok ihtiyaç duymadım çünkü yorulmadım. Anormal harcamalar da yapmam. Çocuktan sonra hele asla anormal harcama yapmam. Ayakkabı falan alırım ama çok lükse kaçmam. Gardrobumda çok şey var duruyor. Olanla idare ediyorum şimdilerde.