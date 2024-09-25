Serdar Ortaç kumarda 15 ev 1 gökdelen kaybetti!

Bir dönem açtığı canlı yayınlarla eleştirilen pop müziğinin en popüler ismi Serdar Ortaç, önceki gün YouTube'da yayınlanan 'Serbest Vuruş' programına konuk oldu. Geçmişte kumarda kaybettiği paralarla çok konuşulan şarkıcı, "Kumarı nasıl bıraktın?" sorusuna cevap verdi. Ortaç, "Para bitti. Bütün kazancımı yedim. Sonra baktım ki 30-40 sene bir lira kazanılmıyor bu işten. İnsan sadece mesleğinden, çalıştığı işten kazanabiliyor. Para bitti kumar beni bıraktı. Bir evin olsun, ailen olsun yeter" ifadelerini kullandı.

"RAKAM BULAMIYORUM"

Çok para kaybettiğini açıklayan ünlü şarkıcı, "Çok para kaybettim. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti! Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin. Eşeklik mi, büyük eşek oğlu eşeklik. Büyük hata!" ifadeleri ile kendini eleştirdi.