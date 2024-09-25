Yasemin Allen’den sevgilisi Erdal Kaya’nın programında itiraflar: Dümende ben olmalıyım

Projesinden bahseden oyuncu, "Provalar devam ediyor. Şimdilik ismi "Ayrılık Da Sevdaya Dahil'... Emine Meryem ve İbrahim Çelikkol var. Kültürümüze özgün bir hikaye... Senaryoda batı özentiliği yok" dedi.

Yasemin Kay Allen (Instagram/Ekran Görüntüsü)

Senaryoların yurt dışından alındığı için eleştirilmesine Allen, "Uyarlama normal bir şey de dijital platforma çekilen işler, evrensel deyince kültürden uzaklaşma gibi geliyor insanlara... Kendimize has şeylerden uzaklaşıyor gibi geliyor. Aslında kendi kültürümüzden kopmadan evrensel hikayeler yazabiliriz. Yabancı özentiliği olmak zorunda değil" diye konuştu.