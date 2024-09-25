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Yasemin Allen'den sevgilisi Erdal Kaya'nın programında itiraflar: Dümende ben olmalıyım

Yasemin Allen eski aşkı Erdal Kaya’dan kopamıyor. Önceki gün Kaya’nın programına konuk olan Allen, “Eskiden içine kapanık bir kızdım. Dümende ben olmalıyım” dedi

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 07:01 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 07:01
Yasemin Allen’den sevgilisi Erdal Kaya’nın programında itiraflar: Dümende ben olmalıyım

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Yasemin Allen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yasemin Kay Allen (Instagram/Ekran Görüntüsü)Yasemin Kay Allen (Instagram/Ekran Görüntüsü)

Projesinden bahseden oyuncu, "Provalar devam ediyor. Şimdilik ismi "Ayrılık Da Sevdaya Dahil'... Emine Meryem ve İbrahim Çelikkol var. Kültürümüze özgün bir hikaye... Senaryoda batı özentiliği yok" dedi.

Yasemin Kay Allen (Instagram/Ekran Görüntüsü)Yasemin Kay Allen (Instagram/Ekran Görüntüsü)

Senaryoların yurt dışından alındığı için eleştirilmesine Allen, "Uyarlama normal bir şey de dijital platforma çekilen işler, evrensel deyince kültürden uzaklaşma gibi geliyor insanlara... Kendimize has şeylerden uzaklaşıyor gibi geliyor. Aslında kendi kültürümüzden kopmadan evrensel hikayeler yazabiliriz. Yabancı özentiliği olmak zorunda değil" diye konuştu.

Yasemin Kay Allen (Instagram/Ekran Görüntüsü)Yasemin Kay Allen (Instagram/Ekran Görüntüsü)

"ESKİDEN İÇİNE KAPANIKTIM"
Öte yandan güzel oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz gün kısa süreli aşk yaşadığı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'nın Youtube'daki programına katıldı.

Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Erdal Kaya (Instagram/ Ekran görüntüsü)Yasemin Kay Allen ve sevgilisi Erdal Kaya (Instagram/ Ekran görüntüsü)

Kendisini anlatan Allen, şunları söyledi: Edilgen davranmayı sevmem. Dümende ben olmalıyım. Kendi ışığımı kendim yakmak zorundayım. Eskiden içime kapanık, çekingen ve hemen her şeyde elleri titreyen bir kızdım. Bir anlık utançla yüzleşmemek, bin senelik pişmanlık getirir."

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