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Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı'nın olaylı gecesi! Valelerle tartışmaya tutuştu

Burcu Kıratlı, Bebek'te taksi beklediği sırada valelerle tartışmaya tutuştu. Seslerin yükseldiği tartışma sonucu çevredekilerde rahatsız oldu. Olayın yatışması ile birlikte güzel oyuncu evinin yolunu tuttu.

Doğan Savaş takvim.com.tr Doğan Savaş
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 07:03 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 07:03
Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı’nın olaylı gecesi! Valelerle tartışmaya tutuştu 1

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de takdir toplayan Burcu Kıratlı, son dönemde sık sık magazin sayfalarında boy göstermeye başladı.

Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı’nın olaylı gecesi! Valelerle tartışmaya tutuştu 2

Sinan Akçıl'la yaşadığı 2 evlilikle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Burcu Kıratlı, bu kez başka bir konu ile gündeme geldi.

Sinan Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı’nın olaylı gecesi! Valelerle tartışmaya tutuştu 3

Başarılı oyuncu önceki gün ünlülerin uğrak semti Bebek'te objektiflere yansıdı.

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