Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı'nın olaylı gecesi! Valelerle tartışmaya tutuştu

Burcu Kıratlı, Bebek'te taksi beklediği sırada valelerle tartışmaya tutuştu. Seslerin yükseldiği tartışma sonucu çevredekilerde rahatsız oldu. Olayın yatışması ile birlikte güzel oyuncu evinin yolunu tuttu.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de takdir toplayan Burcu Kıratlı, son dönemde sık sık magazin sayfalarında boy göstermeye başladı.
Sinan Akçıl'la yaşadığı 2 evlilikle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Burcu Kıratlı, bu kez başka bir konu ile gündeme geldi.
Başarılı oyuncu önceki gün ünlülerin uğrak semti Bebek'te objektiflere yansıdı.