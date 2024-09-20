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Emily's Garden'ın 5. yılı için düzenlenen davete ünlü akını!

Oğulcan Engin'in sahibi olduğu, Cihangir'deki Emily's Garden adlı mekanın 5. yılı için düzenlenen davete önceki akşam birbirinden ünlü isimler katıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Emily’s Garden’ın 5. yılı için düzenlenen davete ünlü akını!

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Oğulcan Engin'in sahibi olduğu, Cihangir'deki Emily's Garden adlı mekanın 5. yılı için düzenlenen davete önceki akşam birbirinden ünlü isimler katıldı. Oğulcan Engin "Çok heyecanlıyım, 5 yıl nasıl geçti anlamadım, bu süreçte Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bana çok destek oldu, Annem gelemedi ama aradı, gelmediği için çok üzüldü, anneannemin küçük bir rahatsızlığı vardı, onunla ilgileniyor, küçük bir sitem edeyim, annem buraya en az gelen müşterim, 2 kere geldi, annemi memnun etmek de zordur."

İLAYDA ALIŞAN
"Mütevazı olmaya gerek yok, Oğulcan'ın 10 parmağında 10 marifet var, çok gururluyum onun için, burası benim de gözbebeğim, içeri girince huzur bulduğum bir yer" dedi.

ACUN - ÇAĞLA ILICALI
"Oğulcan ellerimde büyüdü, onun iş hayatında bu kadar başarılı olduğunu görmek benim için büyük bir mutluluk, ben yokluk içerisinde bir şeyleri başardım, Oğulcan varlık içerisinde bir şeyleri başardı ama inanın varlık içerisinde başarılı olmak daha zor."

HAZAL SUBAŞI
"Oğulcan'a en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi. Atakan Başsavcı ile ayrılık sorularına "Evet ayrıldık, karşılıklı konuşarak ayrıldık, ayrılık nedenimiz çok genel sebepler, iş stresi, zamansızlık" diye konuştu.

BERRAK TÜZÜNATAÇ
"Arkadaşımız çok başarılı, daha çok başarılara imza atar umarım."

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