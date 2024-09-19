Tolgahan Sayışman’dan Ceyda Düvenci’ye itiraf: Aydınlanmam Almeda ile oldu

"YANLIŞIN İÇİNE DÜŞTÜM" Şöhret olduğun yıllara değinen Sayışman, "O dönemde çaktırmadan, sizden daha ünlü olmak isteyen bir sürü dalkavuk geliyor. Bu zenginlerin de etrafında çok olur, el öperler, aman paşam vs. O yıllara dönecek olursam; Cihangir önemli bir bölgeydi. Her masada bir ünlü vardı. Etraflarında resme gireyim, bir yönetmenle tanışayım, masaya dahil olayım tipleri mevcuttu.

Bütün semti onlar kaplıyordu. O masada sizle ilgili işte onların söyledikleri ve sizi yönlendirmeleri çok tehlikeliydi! Onlara dikkat etmediğiniz zaman hep bir yanlışın içine gidiyordunuz. Geçmişe baktığımda hep bunu görüyorum. Ben de dikkat edemedim, başaramadım. Aydınlanma olmamıştı. Aydınlanmam Almeda ile evlendikten sonra oldu" ifadelerini kullandı.