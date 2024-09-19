PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Tolgahan Sayışman'dan Ceyda Düvenci'ye itiraf: Aydınlanmam Almeda ile oldu

Oyuncu Tolgahan Sayışman, şöhret olduğu ilk yıllarda yanlışa düştüğünü ve durumdan eşi Almeda Abazi ile evlendikten sonra kurtulduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 07:03
Tolgahan Sayışman’dan Ceyda Düvenci’ye itiraf: Aydınlanmam Almeda ile oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu.

Sosyal medyadan bahseden Sayışman, "Sosyal medyada görüyorsunuz, insanların girdiği durumların hepsi insanların haddini bilmemesi nedeniyle... Bu had bilmek öyle bir sert kullanılıyor ki, halk dilinde tehditvari anlaşılıyor, tam tersi güzel cümle, had yani sınırını bilmek, kendini bilmek, aynaya baktığında ben kimin cevabını dürüstçe kendine vermek aslında...

Tamam anlıyorum ekonomik şartlar bazı insanları bazı şeylere zorlayabiliyor, hiç lafım yok ama, herkes de her işi yapamıyor. Denemeyin, o işi de basitleştirmeyin" dedi.

"YANLIŞIN İÇİNE DÜŞTÜM"
Şöhret olduğun yıllara değinen Sayışman, "O dönemde çaktırmadan, sizden daha ünlü olmak isteyen bir sürü dalkavuk geliyor. Bu zenginlerin de etrafında çok olur, el öperler, aman paşam vs. O yıllara dönecek olursam; Cihangir önemli bir bölgeydi. Her masada bir ünlü vardı. Etraflarında resme gireyim, bir yönetmenle tanışayım, masaya dahil olayım tipleri mevcuttu.

Bütün semti onlar kaplıyordu. O masada sizle ilgili işte onların söyledikleri ve sizi yönlendirmeleri çok tehlikeliydi! Onlara dikkat etmediğiniz zaman hep bir yanlışın içine gidiyordunuz. Geçmişe baktığımda hep bunu görüyorum. Ben de dikkat edemedim, başaramadım. Aydınlanma olmamıştı. Aydınlanmam Almeda ile evlendikten sonra oldu" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’a ne oldu? Narin ne gördü? Dişlerini ailesi mi söktü? Ağabeyi Enes hakkında çarpıcı iddia
Karar Resmi Gazete’de: 16 ilin valisi değişti! İşte yeni isimler...
İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı
İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı ikinci siber saldırı! Görüntüler ortaya çıktı | BMGK acil toplanacak
BM’de kabul edildi! İsrail’e süre verildi: Filistin topraklarından çık
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
FETÖ bitmiş! Yeğeninin O*** çocukları kaçırdı dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Kendisinden 22 yaş büyük kişiye aşık olup evden kaçtı! Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay! Ailemi istemiyorum
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...
TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanı’nda örgüt hastanesi
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
SON DAKİKA