"Serenay Sarıkaya Mert Demir'in PR'ını mı yapıyor" | Çiftin paylaşımı sonrası ortalık yine karıştı

Serenay Sarıkaya. (Instagram)

Şimdi de popçu Mert Demir ile yeni bir ilişkiye yelken açtı! Ancak kimine göre bu bir reklam aşkıydı. İkili her defasında bunu yalanlamaya çalıştı. Son yaşanan olay reklam aşkı iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.