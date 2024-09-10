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Adriana Lima, eski haline geri döndü! Sosyal medyada yorum yağdı

Son yıllarda gerek aldığı kilolarla gerekse yüzündeki değişimle adından söz ettiren Adriana Lima, eski haline geri döndü. Kilo veren ve dolgularını eriten Lima, göz kamaştırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024
Adriana Lima, eski haline geri döndü! Sosyal medyada yorum yağdı

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Bir dönem yüzü olduğu Victoria's Secret'in en dikkat çeken isimlerinden olan Adriana Lima geçtiğimiz sene Açlık Oyunları isimli filminin galasına katılmıştı. Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki değişimin Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edilmişti. Lima, estetik iddialarını yalanlayıp "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı ama takipçilerini pek de ikna edememişti.

ÖZÜNE DÖNDÜ!
43 yaşındaki ünlü manken geçtiğimiz günlerde Los Angeles, Kaliforniya'da "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı. RAT & BOA markalı beyaz bir takım Tercih eden Adriana Lima'ya eşi ve çocukları da eşlik etti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Adriana Lima zayıflamış yeni görünümüyle tekrar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki dolguları erittiği de iddia edildi. Bu görünümü Adriana Lima'ya pek çok yorum yapılmasına da sebep oldu. Sosyal medyada "Sonunda özüne dönmüş", "Estetiksiz hali çok iyi", "Taş gibi" yorumları yapıldı.

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