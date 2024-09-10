Hazırlıklar başladı: Birce Akalay ve Hakan Kurtaş nikah masasına oturacak!

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Yılın en sürpriz çiftlerinden biri olan, ilişkilerini resmi olarak ilan ettikleri ilk günden beri de magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.

Düğün hazırlıkları başladı Sosyal medya kullanıcılarının birbirlerine çok yakıştırdığı ünlü çift, her defasında aşklarını gözler önüne seriyor. Ama gözler önüne sermedikleri bir şey var, o da nikah hazırlıkları...