Demet Akalın’a büyük jest! Versace Otel’de klip çekmek isteyen ünlü popçudan para istemediler

Demet Akalın

Verdiği kilolarla da konuşulan şarkıcı, "Zorda kaldığım için bu ameliyatı oldum. İyi oldu. Her şeyin fazlası zarar. Kilo için değil sadece! Yürüyüşe devam, kışın da pilates yaparım" dedi.

Akalın, migreni ve kulağı için de kortizonlu ilaç kullanmak zorunda kaldığını belirtti. "Bel ve boyun fıtığı var, yaşlanıyoruz" diyerek zamanın hızla ilerlediğini özetledi.