ATV’nin yeni dizisi Karadut’tan çarpıcı afiş!

ATV'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'tan iki farklı afiş yayınlandı. Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan ve Engin Şenkan'ın yer aldığı afiş iddiasıyla göz kamaştırırken ekranın yeni çifti 'Tayfun' (Şükrü Özyıldız) ve 'Zuhal' (İrem Helvacıoğlu) için özel hazırlanan bir diğer çalışma da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

YÖNETMEN SARAÇOĞLU!

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.