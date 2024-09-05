Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlu ayrıldı mı? Birbirlerini takipten çıkardılar

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Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça gündem olan Somer Sivrioğlu 18 yıllık eşi Aslı Sencer'le yollarını ayırmıştı. Dedikodular devam ederken yeni aşka yelken açan ünlü şef, Pınar Kızılkaya ile olan ilişkisini açıklamıştı.

Somer Sivrioğlu ve Aslı Turanlı Sivrioğlu'nun bu birlikteliği de çok uzun sürmemişti. Popüler şef, daha sonra da kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile samimi halleriyle olay olmuştu.