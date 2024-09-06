Ajda Pekkan'ın sahnede ödü patladı! Dansçı sahnede ters parende atınca olanlar oldu...

Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye'de muhteşem bir performans sergiledi. Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçılar

Harbiye Açıkhava'ya özel dans şovlarıyla da Pekkan'a sahnede eşlik ettiler. Ancak Ajda Pekkan şarkısını okurken dansçı ters parende atınca olanlar oldu...