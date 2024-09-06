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Ajda Pekkan'ın sahnede ödü patladı! Dansçı sahnede ters parende atınca olanlar oldu...

Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye'de muhteşem bir performans sergiledi. Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçılar
Harbiye Açıkhava'ya özel dans şovlarıyla da Pekkan'a sahnede eşlik ettiler. Ancak Ajda Pekkan şarkısını okurken dansçı ters parende atınca olanlar oldu...

Doğan Savaş takvim.com.tr Doğan Savaş
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 07:09 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 07:09
Ajda Pekkan’ın sahnede ödü patladı! Dansçı sahnede ters parende atınca olanlar oldu... 1

Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye'de muhteşem bir performans sergiledi.

Ajda Pekkan’ın sahnede ödü patladı! Dansçı sahnede ters parende atınca olanlar oldu... 2

Ajda Pekkan şarkısını okurken sahnede ters parende atan dansçısı Pekkan'ın ödünü patlattı.

Ajda Pekkan’ın sahnede ödü patladı! Dansçı sahnede ters parende atınca olanlar oldu... 3

Ajda Pekkan korktuğunu belli etmemeye çalışsa da taklaya ilk tepkisi fotoğraf karelerine yansıdı.

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