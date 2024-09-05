Aslıhan Karalar, dünya çapında bir oyuncu olmak istiyor!

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği AVM'de yeni sezon ürünlerini inceledi.

Güzelliği ve neşeli halleriyle etrafına ışık saçan Karalar, "Uluslararası görüştüğüm birkaç iş var... Heyecanla 2025'te çekilecek olan Bollywood filmini bekliyorum. Bunların dışında İngilizce, Fransızca ve İspanyolca öğreniyorum. Anlayacağınız yoğun tempo devam ediyor" açıklamasında bulundu. Oyuncunun, güzelliği ve şık tarzı gözlerden kaçmazken, neşeli tavırları ve güler yüzü ise ne kadar sempatik olduğunu gösterdi.