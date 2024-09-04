Venedik Film Festivali’nde Türk güzeller kırmızı halıda adeta büyüledi!

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Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali tam gaz devam ediyor. Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda birçok Türk güzel de boy gösterdi. Son dönemin parlayan oyuncularından Melis Sezen, soluğu Venedik'te aldı.

Melis Sezen Ünlü oyuncu, Venedik ile özdeşleşen gondol turuna katıldı. Sezen "Ve hoooooop portaldan geçtik rüya şehirdeyiz! Yeniden!" notuyla pozlarını paylaştı. Aslıhan Malbora da Venedik Film Festivali'nde şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda tercih ettiği cesur elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun bu etkileyici görünümü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.