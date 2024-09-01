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Bir Gece Masalı'nın yakışıklı ve karizmatik Mahir'i Burak Deniz, karakterini ve diziyi anlattı!

Yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı, 3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz, “Masal gibi bir diziyle geliyoruz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Bir Gece Masalı’nın yakışıklı ve karizmatik Mahir’i Burak Deniz, karakterini ve diziyi anlattı!

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Ünlü oyuncu Burak Deniz, yaptığı açıklamada dizinin dünyasını anlattı. Deniz, "Hayatta tesadüf diye bir şey var mıdır? Yoksa bütün bu yaşananlar kader mi? Başımıza gelen olaylar bizi hayatımızın aşkıyla karşılaştırmak ve ona hazırlamak üzere mi yaşanıyor? Aşk ilk görüşte tezahür eder mi? gibi sorularla karşılaşacağımız bir dünyaya adım atıyoruz. Atmosferi, tanıtımlarımızdan ve adımızdan da anlayacağınız üzere masal gibi'' dedi.

Oynadığı karakterden bahseden oyuncu, şunları söyledi: Mahir'in hayattaki en büyük hedefinden şaşma olasılığına rağmen Canfeza'nın yaşadığı zor duruma kayıtsız kalamaması bu karakteri bana çok gerçek kıldı. Hayatın akışı doğrusal değil ve ne kadar plan yaparsan yap öğrenmen gereken dersi alman için bazen akıntıya kapılman gerekiyor. Sanırım Mahir'le en temel benzerliğimiz burada.

YAZGI OLDUKÇA YETENEKLİ
Deniz, yeni partneri Su Burcu Yazgı'ya da övgüler yağdırdı: Yazgı, gerçekten oldukça yetenekli bir oyuncu. Karakterine kattığı derinliğe şahit olmak büyük keyif. İlk haftadan hemen uyum sağladık. Eminim izleyicilerimiz de uyumumuzu ekranları aracılığıyla fark edecek ve keyifle icra ettiğimiz, yarattığımız bu dünyayı sevecektir.

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