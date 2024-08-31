Serdar Ortaç'ın annesinden eski gelini Chloe Loughnan'a övgü üstüne övgü! "Bana karşı çok iyi, saygılı..."

Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç oğlunun olaylı ayrıldığı İrlandalı Chloe Loughnan'ı yere göğe sığdıramadı. Anne Ortaç, "Bana karşı çok iyi, saygılı ve beni severdi" dedi.