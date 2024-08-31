Serdar Ortaç'ın annesinden eski gelini Chloe Loughnan'a övgü üstüne övgü! "Bana karşı çok iyi, saygılı..."

Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç oğlunun olaylı ayrıldığı İrlandalı Chloe Loughnan'ı yere göğe sığdıramadı. Anne Ortaç, "Bana karşı çok iyi, saygılı ve beni severdi" dedi.
Serdar Ortaç, önceki gün Harbiye'de vereceği konserine geç kaldı. Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, 1 saat erken gelerek protokoldeki yerini aldı.
Ortaç kendisini bekleyen gazeteciler için, "Beklemesinler röportaj vermeyeceğim" haberini menajeri ile gönderdi.
Konsere 10 dakika kala gelen Serdar Ortaç, ön protokolde oturan annesi Nesrin hanıma, "Anne uyuma bak gözlerin kapanıyor " diyerek devamlı takıldı.