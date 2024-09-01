Hazal Kaya minik kızı Leyla Süreyya ile ilgi odağı oldu! Anne-kız denizde böyle görüntülendi

5 yıllık evliliklerini Fikret Ali ve Leyla Süreyya taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor.

Yaz sezonunu Çeşme'de çocuklarıyla birlikte geçiren ve genelde Çiftlikköy taraflarındaki plajları tercih eden Hazal Kaya , Alaçatı'da keşfettiği bir mekanda deniz keyfi yaptı.

Oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile bir beachte görüntülenen güzel oyuncunun eşi Ali Atay'ın da orada olduğu ancak gün boyunca mekanın içinde kalıp suya girmediği görüldü.