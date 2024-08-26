Buse Terim’den ayrılan Volkan Bahçekapılı’dan çapkınlık turu!

Geçtiğimiz aylarda Buse Terim'den anlaşmalı olarak boşanan Volkan Bahçekapılı, önceki gece Bebek Otel'den esmer bir güzelle çıkarken görüntülendi. VIP araçlarına bindikleri sırada flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, panik halinde oradan uzaklaşmaya çalıştı.

Araç hareket ettikten kısa bir süre sonra, Bahçekapılı'nın özel şoförü gazetecilerin yanına gelerek, "O fotoğrafları sil. Yoksa kötü olur. Sen hangi gazetedesin. Yarın seninle görüşürüz'' şeklinde tehditler savurarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin etrafına toplanmasıyla aracına geçen şoför, hızlıca oradan uzaklaştı. Bahçekapılı'nın evli olduğu dönemde de adı birçok ihanet iddiasıyla gündeme gelmiş, eski ile Buse Terim ile bir çok kez ayrılığın eşiğinden dönmüştü. Çift, Mart ayında 10 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Buse Terim boşanma sonrası sosyal medya hesabından, "İyiyim, iyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde. Yapmadığım veya keşfetmeyi ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok 'ben' demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım'' diye paylaşım yapmıştı.