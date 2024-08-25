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7 yıl sonra setlere döndü! Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler dizdi: "En büyük destekçim"

Yıllar sonra setlere dönen Sinem Kobal, heyecanını dile getirdi. Güzel oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun en büyük destekçisi olduğunu söyledi. İşte haberin detayları...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 07:00 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 07:00
7 yıl sonra setlere döndü! Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler dizdi: En büyük destekçim

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7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal, önceki akşam çekimleri devam eden filminin setinde görüntülendi.

Sinem KobalSinem Kobal

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, "Setleri çok özlemişim. Set çok keyifli ve bana da çok iyi geldi. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 13 Aralık'ta vizyona gireceğiz" dedi.

Sinem Kobal Sinem Kobal

Gazetecilerin, "7 yıl aradan sonra değişen bir şey olmuş mu?" sorusuna Kobal "Valla bende başlamadan önce onu düşündüm. Acaba ne hissedeceğim? Gidince ne olacak? Ama setlerde büyümenin verdiği bir şey var. Bir gün sonra sanki hala o toplu taburede oturuyormuş gibi hissettim" şeklinde cevap verdi.

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğluSinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu

"İKİMİZ DE İŞİMİZDEYİZ"
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun da çok destek olduğunu söyleyen oyuncu, "Kenan her zaman bana çok büyük destek oldu. Kızlarımızı belli bir yaşa getirdik. İkimizde tatlı tatlı işlerimizi yapıyoruz. Her şey yolunda" dedi.

Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğluSinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu

Setlere film ile dönen oyuncu, "Televizyon ekranlarında dizilerde ya da dijital medya da projeleriniz olacak mı?" Sorusuna ise "Olacak. Onunda yakında müjdesini vereceğim" ifadelerini kullandı.

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