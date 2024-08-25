7 yıl sonra setlere döndü! Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler dizdi: "En büyük destekçim"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, "Setleri çok özlemişim. Set çok keyifli ve bana da çok iyi geldi. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 13 Aralık'ta vizyona gireceğiz" dedi.

Sinem Kobal

Gazetecilerin, "7 yıl aradan sonra değişen bir şey olmuş mu?" sorusuna Kobal "Valla bende başlamadan önce onu düşündüm. Acaba ne hissedeceğim? Gidince ne olacak? Ama setlerde büyümenin verdiği bir şey var. Bir gün sonra sanki hala o toplu taburede oturuyormuş gibi hissettim" şeklinde cevap verdi.