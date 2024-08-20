ATV’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı’nın tanıtımı yayınlandı!

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi "Bir Gece Masalı"nın yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni tanıtımında, Emre Kabakuşak'ın yönetmenliğinde çekilen ve Eda Tezcan'ın kaleme aldığı masalsı hikaye öne çıkıyor. Pamukkale'nin büyülü atmosferinden İstanbul'daki Asaf Bey konağına uzanan güçlü bir aşkı anlatan dizi, yeni tanıtımı ile de dikkat çekti. Burak Deniz'in canlandırdığı komiser Mahir ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Yörük kızı Canfeza arasındaki imkansız aşk, yeni tanıtımda öne çıkarken; dizi sürükleyici atmosferi ve derinlikli karakterleri ile beğeni topladı.

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