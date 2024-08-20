Nazara geldiler: Ezgi Eyüboğlu ve Furkan Palalı arasında ayrılık çanları çalıyor!

Ezgi Eyüboğlu , 2016-2019 yılları arasında oyuncu Kaan Yıldırım ile evli kalmıştı. Ünlü çift daha sonra sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Eyüboğlu, geçtiğimiz yıl ise 1.5 yıldır aşk yaşadığı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin 'le de yollarını ayırmıştı.

Ezgi Eyüboğlu

Ezgi Eyüboğlu, yaşadığı bu çalkantılı ilişkilerin ardından gönlünü yakışıklı oyuncu Furkan Palalı'ya kaptırmıştı.2023 yılının sonlarına doğru Palalı işe yeni bir aşka yelken açan Eyüboğlu, sevgilisi ile yaz başında da mutluluk pozları vermişti.