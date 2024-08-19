Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Marmariste’ki arazisi son çıkan yangında küle döndü!





FESTİVALLER NE KADAR DENETLENİYOR?

Dünya'nın en büyük ve metropolitan şehirleri arasında gösterilen İstanbul, son dönemlerde festivallerin merkezi oldu diyebilirim. Birçok yurt dışı bağlantılı firma İstanbul'da festival adı altında partiler düzenliyor. Geçtiğimiz akşam da Haliç'te yapılan partilerden bir tanesi vardı. Dünya'nın en iyi DJ'lerini İstanbul'a getiriyorlar ve binlerce insanın katıldığı bir etkinlik yapılıyor. Fakat yapılan etkinlikler hiç denetleniyor mu? Geçtiğimiz akşam yapılan etkinliğin kalabalığını hepimiz gördük. Yapılan yerin yanı hala inşaat. Yani bitmemiş. Buranın kaç çıkış kapısı var dersiniz. Çünkü giriş kapısı bir yerden çıkış kapısı yine bir yerden! Katılımcı kaç bin kişi var deseniz. O sayı bence emniyet kayıtlarında vardır diyorum. Zaten ülke olarak üstümüzde bitmeyen bir şansızlık var. Yolda yürürken bile yağmurlu bir havada bile elektrik kaçağından ölümler yaşanabiliyor. Ben şimdiden uyarıyorum ki; gerekli önlemler önceden alınsın…

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