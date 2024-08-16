Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi Kubilay Aka ile el ele görüntülendi: Reklam kokan hareketler!

Magazin dünyası Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın görüntüleriyle hareketlendi. Güzel oyuncu daha önce muhabirlerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" şeklinde bir yanıt vermişti. Bu yanıtıyla çok konuşulmuştu. Kısa süre sonra da Hafsanur Sancaktutan'ın meslektaşı Kubilay Aka ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İkili önceki gün Kandilli'de bir restoran çıkışı el ele görüntülendi. Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda Hafsanur Sancaktutan'ın "Adam kalmadı!" cümlesini ti'ye alarak, "Adam yok denmişti!" diyerek güldü. Çift, daha sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı! Ancak bu fotoğrafın ardında iddiaya göre reklam vardı! Çünkü Hafsanur ve Kubilay aynı menajerlik şirketinin oyuncusuydu. Ancak Hafsanur'a hiçbir proje gelmiyordu. Menajerlik şirketi de güzel oyuncuyu gündeme getirmek için Aka ile aşk iddialarını ortaya attı. İkili de birlikte poz verip gündeme gelmeyi başardı.

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