Ünlü futbolcu Arda Turan’ın hayatı belgesel oldu! Eşi Aslıhan Doğan Turan’dan duygusal açıklama: Herkes gerçek Arda’yı görecek

Aslıhan Doğan Turan

"HER ŞEY ŞEFFAF"

Eşi Aslıhan Turan ise Arda Turan hakkında, "Bence çok güzel bir belgesel oldu. Her aşamada olmasam da olabildiğim kadar oradaydım. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi bazen zordur. Eşimi tebrik ediyorum.

Daha önce ona hiç sorulmayan sorulara cevap verebilmek müthiş bir şey. Arda tüm cesareti ile birlikte her şeyi şeffaf bir şekilde konuştu ve anlattı. Gerçek Arda'yı bu belgeselde herkes tanıyıp görecek" diye konuştu.