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Popçu Mustafa Sandal'dan kas şov: Vücudunu görenler şoke oldu!

Popçu Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ve oğlu Yiğit ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Bütün kış spor yapan Sandal’ın kaslı vücudunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 07:04
Popçu Mustafa Sandal’dan kas şov: Vücudunu görenler şoke oldu!

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4 Haziran 2022 yılında İtalya'nın Roma şehrinde nikah masasına oturan popçu Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ve oğlu Yiğit ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Mustafa Sandal ve eşi Melis SütşurupMustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup

Cennet Koyu'nda görüntülenen çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

Mustafa Sandal ve eşi Melis SütşurupMustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un oğlu Yiğit ile deniz keyfi yaparken, bütün kış spor yapan popçunun kaslı vücudu ise dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa SandalMustafa Sandal

55 yaşındaki Sandal, yaptığı karın kaslarıyla, gençlere adeta taş çıkardı.

Melis SütşurupMelis Sütşurup

Sandal'ın Yiğit ile denizdeki eğlenceli halleri görenler ise "Baba sevgi" yorumunda bulundu. Melis Sütşurup ise oğlunun eğlenceli hallerini kumsaldan keyifle izledi.

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