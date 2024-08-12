Barış Arduç ve eşi Gupse Özay Çeşme’de lüks bir ev satın aldı!

Yıldız Tilbe



TİCARET YILDIZI…

Türkiye'nin en önemli sesleri arasında gösterilen Yıldız Tilbe, söylediği şarkılar kadar besteleri ile milyonların duygularına tercüman oluyor. Şimdiye kadar hangi sahnesine gitsem sesi ve tarzı ile her zaman fark yaratan Yıldız Tilbe, duyduğuma göre ticarete atılmış.

Bir tekstil markası ile iş birliği yapan Yıldız Tilbe, markanın belirli bir hissesini satın almış. İstanbul'un belirli yerlerinde mağazaları olan bu tekstil markasıyla olan ortaklığını ile gizli tutuyormuş. Sanırım Yıldız Tilbe, ticaretinin sanatının önüne geçmesini istemiyor…