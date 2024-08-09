Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin bir erkekte aradığı özellik gündem oldu! "Hızlı olsun"

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Nesrin Cavadzade, birbirinden farklı rollere büründü. Aşkta aşk oyununda aradığı sevgiliyi bir türlü bulamadı. Uzun süre Gökhan Alkan ile aşk yaşadı. Hatta çift evlenme kararı aldı. Ancak ardından ikilinin ayrılık haberi geldi.

Nesrin Cavadzade Güzel oyuncu Cavadzade'nin adı sonra da Uraz Kaygılaroğlu ile anıldı. Ancak şu sıralar kalbinin boş olduğunu söyleyen güzel oyuncu hayatına girecek adamda tek bir şey aradığını söyledi.