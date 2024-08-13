Ebru Şallı’ya haciz şoku! Firari eşi Uğur Akkuş başını yaktı

Ebru Şallı

TAHSİL EDEMEDİ!

Bu karar sonrası Zeynep K. İzmir Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğüne başvurdu. Bu süreçten sonra ilginç gelişmeler yaşandı. Zeynep K. 73 bin lira alacağı için işe girdiği şirkete hacze gitti. Ancak Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için bu para tahsil edilemedi.