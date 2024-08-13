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Ebru Şallı’ya haciz şoku! Firari eşi Uğur Akkuş başını yaktı

Uğur Akkuş’tan parasını alamayan Zeynep K., mahkemeye başvurdu. 73 bin lirasını tahsil edemeyeceğini anlayan Zeynep K., Akkuş’un eşi Ebru Şallı’nın banka ve taşınmazlarına haciz uygulattı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 07:02 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 07:02
Ebru Şallı’ya haciz şoku! Firari eşi Uğur Akkuş başını yaktı

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a birçok dolandırıcılık davası açılmıştı. Şu an yurt dışında bulunan Uğur Akkuş'un ödemediği para döndü dolaştı Ebru Şallı'ya patladı.

Ebru Şallı ve eşi Uğur AkkuşEbru Şallı ve eşi Uğur Akkuş

12Punto'da yer alan habere göre; Zeynep K. 11 Haziran 2020 tarihinde Uğur Akkuş'un ortağı olduğu şirkete çocuklara psikolojik danışmanlık yapmak üzere işe alındı.

Ebru Şallı ve eşi Uğur AkkuşEbru Şallı ve eşi Uğur Akkuş

2021 yılının Nisan ayında Zeynep K.'nın işine son verildi. Ancak Zeynep K.'ya ödemesi yapılmadı. Bunun üzerine Zeynep K. mahkemeye başvurdu. İstanbul 10. İş Mahkemesi Zeynep K.'yı haklı bularak Uğur Akkuş aleyhine karar verdi.

Ebru Şallı Ebru Şallı

TAHSİL EDEMEDİ!
Bu karar sonrası Zeynep K. İzmir Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğüne başvurdu. Bu süreçten sonra ilginç gelişmeler yaşandı. Zeynep K. 73 bin lira alacağı için işe girdiği şirkete hacze gitti. Ancak Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için bu para tahsil edilemedi.

Ebru Şallı ve eşi Uğur AkkuşEbru Şallı ve eşi Uğur Akkuş

BORÇ BATAĞINDA...
Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için para tahsil edilemiyordu. Ancak bir taraftan da ticaretine devam ediyordu.

Parasını bu şirketler üzerinden alamayacağını anlayan Zeynep K. Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uyguladı. Bu haciz işleminin ardından Uğur Akkuş parayı hemen Zeynep K.'ya yatırdı.

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Ebru Şallı’ya haciz şoku! Firari eşi Uğur Akkuş başını yaktı
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