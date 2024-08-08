Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir estetik açıklamasıyla gündem oldu! O soruya bir hayli sinirlendi...

YILLARCA DALGA GEÇTİLER! 'Estetikli' yorumlarına sinirlendiğini de dile getiren Özdemir, "Bütün kırışıklıkları var olan bir kadın olarak tekrar söyleyeyim, bişektomi gibi bir şey yaptırmadım.

Bestemsu Özdemir

Yıllarca benim suratımla dalga geçtiler Michael Jackson diye... Yanak aldırma modası oldu, bir anda dünyanın en güzel kızlarından birine dönüştüm gözlerinde...

Beş yıl önce değildim, iskelet diyordunuz bana. Şimdi moda olduğu için herkese çok güzel gelen bir suratım var. Hiçbir estetiğim yok" açıklamasını yaptı.