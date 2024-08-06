Kameralara yakalandılar: Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz’den Napoli’de aşk tatili!

İlişkilerini sürekli saklayan ve birlikte görüntülendikleri zaman aşk soruları karşısında sessiz kalan Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz , bu hareketleriyle herkesi şaşırtıyordu.

Burak Deniz

Daha önce Deniz, "Gerçekten hayatımda majör bir değişiklik olursa ilk sizin haberiniz olur" derken Özdemir ise, "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum, el ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir" diyerek ser verip sır vermemişti.