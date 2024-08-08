Bodrum’daki fahiş fiyatlardan Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural’da nasibini aldı! Pizzanın fiyatını duyunca masayı terk etti

Kıvılcım Ural, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Saçını pembe yapmasına hakkında konuşan şarkıcı, "Yakında iki festival var, o yüzden yaptım. Yenikapı ve Kilyos'ta olacak festivaller. Bodrum-İstanbul arasındayım. Konserler olunca İstanbul'a geliyorum" dedi.
Kıvılcım Ural
Ural, son dönemde pahalılığı ile dillerden düşmeyen Bodrum hakkında açıklamalarda bulundu.
Bodrum
"YEMEDEN KALKTIK"
Ural "Bodrum'da pahalı lahmacunu yediniz mi?" sorusuna, "Bir gün pizza yemek yemeye gittik. Bir pizza bin TL'ydi. Herkesi kaldırdım, yemedik" yanıtını verdi.