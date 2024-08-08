Bodrum’daki fahiş fiyatlardan Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural’da nasibini aldı! Pizzanın fiyatını duyunca masayı terk etti

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze

Ünlü ismin bu açıklaması kısa sürede gündem oldu. Ural'ın tepkisine hak verenlerde oldu yersiz bulanda... Bazı sosyal medya kullanıcıları 'çok doğru bir hareket' derken bazı kullanıcılar da 'orası Bodrum ne olacaktı?' yorumunda bulundu.