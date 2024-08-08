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Bodrum'daki fahiş fiyatlardan Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural'da nasibini aldı! Pizzanın fiyatını duyunca masayı terk etti

Fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum’a bir isyan da Kıvılcım Ural’dan geldi. Arkadaşlarıyla bir mekana giden Ural, pizzanın bin TL olduğunu öğrenince apar topar masadan kalktı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 07:04
Bodrum’daki fahiş fiyatlardan Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural’da nasibini aldı! Pizzanın fiyatını duyunca masayı terk etti

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Kıvılcım Ural, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Saçını pembe yapmasına hakkında konuşan şarkıcı, "Yakında iki festival var, o yüzden yaptım. Yenikapı ve Kilyos'ta olacak festivaller. Bodrum-İstanbul arasındayım. Konserler olunca İstanbul'a geliyorum" dedi.

Kıvılcım UralKıvılcım Ural

Ural, son dönemde pahalılığı ile dillerden düşmeyen Bodrum hakkında açıklamalarda bulundu.

BodrumBodrum

"YEMEDEN KALKTIK"
Ural "Bodrum'da pahalı lahmacunu yediniz mi?" sorusuna, "Bir gün pizza yemek yemeye gittik. Bir pizza bin TL'ydi. Herkesi kaldırdım, yemedik" yanıtını verdi.

Kıvılcım Ural ve Kaan TangözeKıvılcım Ural ve Kaan Tangöze

Ünlü ismin bu açıklaması kısa sürede gündem oldu. Ural'ın tepkisine hak verenlerde oldu yersiz bulanda... Bazı sosyal medya kullanıcıları 'çok doğru bir hareket' derken bazı kullanıcılar da 'orası Bodrum ne olacaktı?' yorumunda bulundu.

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