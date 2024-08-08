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Süperstar Ajda Pekkan sahnede çileden çıktı! Protokolde oturan seyircilere bağırdı: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin

Harbiye’de sahneye çıkan Ajda Pekkan, şarkı söylediği anda protokolde oturan kişilerin ayrılmasına sinirlendi. Pekkan, “Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin” diyerek sert çıktı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 07:04
Süperstar Ajda Pekkan sahnede çileden çıktı! Protokolde oturan seyircilere bağırdı: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin

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78 yaşındaki Ajda Pekkan, bu sene de geleneği bozmadı ve aylardır süren hazırlıktan sonra DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Ajda PekkanAjda Pekkan

Geceye özel koreografi ve ışık gösterilerinin sunulduğu konserde Pekkan, sahnede hayranlarını "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamladı. Harbiye konserinde dikkat çekici bir olay da yaşandı.

Ajda PekkanAjda Pekkan

ŞARKIYI YARIDA KESTİ
Protokol arasında bulunan Semiramis Pekkan'ın da olduğu bir grup şarkısı bitmeden ayaklanınca Ajda Pekkan, performansını yarıda keserek uyarıda bulundu.

Ajda PekkanAjda Pekkan

Çok sinirlenen Süperstar, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" ifadelerini kullandı.

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