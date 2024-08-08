Süperstar Ajda Pekkan sahnede çileden çıktı! Protokolde oturan seyircilere bağırdı: Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin

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78 yaşındaki Ajda Pekkan, bu sene de geleneği bozmadı ve aylardır süren hazırlıktan sonra DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Ajda Pekkan Geceye özel koreografi ve ışık gösterilerinin sunulduğu konserde Pekkan, sahnede hayranlarını "İyi akşamlar İstanbul" diyerek selamladı. Harbiye konserinde dikkat çekici bir olay da yaşandı.