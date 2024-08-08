Nilperi Şahinkaya Çeşme’de fiziğiyle göz doldurdu

5 yıldır sevgili olan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, tatil sezonunu Bodrum'da açtıktan sonra rotayı Çeşme'ye çevirdi. Dalyan'daki bir beachte denize giren ikili, neşeli halleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Normal hayatta da komik bir yapıya sahip olan güzel oyuncu, yaptığı muzipliklerle ve esprilerle sevgilisini hem suda hem de karada güldürmeden duramadı. Zaman zaman romantik anlarıyla da objektiflere yansıyan ikili, denizin tadını çıkardıktan sonra şezlonglarına giderek dinlenmeye geçti. Şahinkaya ve Yusufi, denizde de gülmekten yüzemedi.

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