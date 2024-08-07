Melisa Döngel'den Instagram isyanı: "Fotoğraflarım birikti" Bu sözlerin ardından sosyal medyada yorum yağdı

Melisa Döngel

Güzel oyuncu, son günlerin tartışma konusu olan Instagram'ın kapatılması hakkında, "Bir karar verildiyse bunun üzerine tartışamam ama Instagram'dan geçinen çok insan var.

Umarım kısa sürede çözülür ve düzen de devam eder. Onun dışında Instagram'a biraz ara vermek bana da iyi geldi. Atacak çok fotoğrafım birikti, açıldığında ikişer ikişer paylaşacağım" dedi.