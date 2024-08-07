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Melisa Döngel'den Instagram isyanı: "Fotoğraflarım birikti" Bu sözlerin ardından sosyal medyada yorum yağdı

Instagram erişime kapatıldı, en çok ünlüler etkilendi. Tatil pozlarını yayınlamayan Melisa Döngel, "Fotoğraflarım birikti. Açıldığında ikişer ikişer paylaşacağım" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 07:04
Melisa Döngel’den Instagram isyanı: Fotoğraflarım birikti Bu sözlerin ardından sosyal medyada yorum yağdı

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Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri Instagram... En çok Instagram kullanıcısı bulunan ülkeler arasında 5'inci olan Türkiye'de erişim engeli de gündemden düşmüyor.

Melisa DöngelMelisa Döngel

Bir süredir kullanım dışı olan platformun erişim engelinin tatil sezonuna denk gelmesi ünlülerin tatil paylaşımlarını da sekteye uğrattı. Yazın gelmesiyle birlikte kendini sahillere atan ve sık sık fotoğraflar paylaşan ünlü isimlerin takipçileriyle arasına yasaklar girdi.

Melisa DöngelMelisa Döngel

"İKİŞER İKİŞER PAYLAŞACAĞIM"
Sık sık fotoğraf takipçileriyle fotoğraf paylaşan Melisa Döngel de bu durumdan muzdarip olanlar arasındaydı. Döngel, geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi.

Melisa DöngelMelisa Döngel

Güzel oyuncu, son günlerin tartışma konusu olan Instagram'ın kapatılması hakkında, "Bir karar verildiyse bunun üzerine tartışamam ama Instagram'dan geçinen çok insan var.

Umarım kısa sürede çözülür ve düzen de devam eder. Onun dışında Instagram'a biraz ara vermek bana da iyi geldi. Atacak çok fotoğrafım birikti, açıldığında ikişer ikişer paylaşacağım" dedi.

Melisa DöngelMelisa Döngel

"OLGUNLAŞMAM LAZIM"
Güzel oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Doğru insanı bulduğumda yanımda görürsünüz" dedi.

Çocukları çok sevdiğini fakat anne olma fikrine uzak olduğunu söyleyen Döngel, "Şu an evliliğin de anneliğin de benim için zamanı değil. Henüz 25 yaşındayım, büyüyüp olgunlaşmam lazım" ifadelerini kullandı.

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