Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel'e övgüler yağdırdı: "Şahane bir insan"

Barış Arduç , önceki gün akşam saatlerinde köprü trafiğinde görüntülendi. Arduç, gazeteciler ile trafik esnasında kısaca sohbet etti.

Erçel ile birlikte rol alacağı filmin çekimlerinin bittiğinden bahseden Arduç, "Çekimlerimiz bitti. İçimize sinen bir proje oldu.

Barış Arduç

Hande şahane bir insan... 25 gün kadar beraber çalıştık, keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi.