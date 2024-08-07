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Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel'e övgüler yağdırdı: "Şahane bir insan"

Hande Erçel, ünlü markaları ve yapım şirketlerini peşinden koşturuyor. Barış Arduç, birlikte aynı filmde rol aldığı Hande Erçel için, "Şahane bir insan... Müthiş uyumlu bir hanımefendi" diyerek övdü.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 07:03
Ünlü oyuncu Barış Arduç rol arkadaşı Hande Erçel’e övgüler yağdırdı: Şahane bir insan

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Barış Arduç, önceki gün akşam saatlerinde köprü trafiğinde görüntülendi. Arduç, gazeteciler ile trafik esnasında kısaca sohbet etti.

Barış ArduçBarış Arduç

Erçel ile birlikte rol alacağı filmin çekimlerinin bittiğinden bahseden Arduç, "Çekimlerimiz bitti. İçimize sinen bir proje oldu.

Barış ArduçBarış Arduç

Hande şahane bir insan... 25 gün kadar beraber çalıştık, keşke daha da uzun olsaydı. Müthiş uyumlu bir hanımefendi" dedi.

Hande ErçelHande Erçel

Geçtiğimiz günlerde eşi Gupse Özay'ın doğum gününü İzmir'de kutlayan Arduç, "Onlar evdeler şimdi beni bekliyorlar. Onlara doğru gidiyorum" diyerek akan trafikte oradan ayrıldı.

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