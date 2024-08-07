İspanyollar ona hayran: Ünlü oyuncu Demet Özdemir’i yere göğe sığdıramadılar!

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Güzelliği ve oyunculuğu ile Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Demet Özdemir, sadece yurt içinde değil yurt dışında da tanınırlığını giderek artırdı.

Demet Özdemir Sık sık çekimler için yurt dışına ve burada hem ünlü dergilerin yüzü hem de birçok hayran kitlesine sahip olan Özdemir, global anlamda adını duyurmaya devam ediyor.