Bodrum’da romantik anlar: Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile aşk tatilinde!

Dilan Çiçek Deniz TELEFON TRAFİĞİ! Bir ara telefon görüşmesi yapmak için sevgilisinin yanından ayrılan Dilan Çiçek Deniz , iskelede kısa bir yürüyüş yaptı. Bu sırada Rafael Cemo Çetin , şezlongunda güneşlenmeye devam etti.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin

Romantik anlarıyla dikkat çeken çiftin Bodrum tatili, yazın en çok konuşulan konularından biri olmaya aday... Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in mutluluğu, objektiflere yansıyan karelerle bir kez daha kanıtlanmış oldu.