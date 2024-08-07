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Bodrum'da romantik anlar: Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile aşk tatilinde!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, Bodrum’da aşk tazeledi. Romantik anların yaşandığı beach’te Deniz’in fiziği de görülmeye değerdi.

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 07:03 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 07:04
Bodrum’da romantik anlar: Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile aşk tatilinde!

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Son dönemde Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

Dilan Çiçek DenizDilan Çiçek Deniz

Çift, geçtiğimiz gün Bodrum'un gözde bölgelerinden Türkbükü'ndeki bir plajın iskelesinde keyifli anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Rafael Cemo ÇetinRafael Cemo Çetin

Siyah renkli bikinisiyle dikkat çeken Deniz, gün boyu sevgilisiyle birlikte güneşin ve denizin tadını çıkardı. Çiftin neşeli ve samimi halleri, plajda bulunan diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

Dilan Çiçek Deniz Dilan Çiçek Deniz

TELEFON TRAFİĞİ!
Bir ara telefon görüşmesi yapmak için sevgilisinin yanından ayrılan Dilan Çiçek Deniz, iskelede kısa bir yürüyüş yaptı. Bu sırada Rafael Cemo Çetin, şezlongunda güneşlenmeye devam etti.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo ÇetinDilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin

Romantik anlarıyla dikkat çeken çiftin Bodrum tatili, yazın en çok konuşulan konularından biri olmaya aday... Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in mutluluğu, objektiflere yansıyan karelerle bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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