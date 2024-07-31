Hande Sarıoğlu’ndan Simge Sağın ve Mauro İcardi hakkında sürpriz yorum: Ekmeğini sonuna kadar yemeli!

Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelen Galatasaraylı Mauro İcardi'nin adı Simge Sağın'la anılmıştı. Sağın, konuyla ilgili muhabirlerin "İleride neyin ne olacağı belli olmaz" sözü üzerine "Evet ileride neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum lokmaları yediğim için hiçbir konuyla ilgili büyük konuşmuyorum. Ama bu konuyla ilgili yorumum belli. Yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullanmıştı. Önceki gün Harbiye'de sahne alan Simge, İcardi'nin sorulacağını bildiği için röportaj vermedi.



"YOKTAN VAR ETTİ"

Sevgilisi ile Simge Sağın'ı dinlemeye gelen Hande Sarıoğlu ise dedikodular hakkında, "Simge'nin de İcardi'yi, İcardi'nin de Galatasaray'ı kullandığı kadar kullanması gerekiyor. Yani İcardi Türkiye'ye geldi, kendini yoktan var etti, çok büyük bir sevgi kazandı. O yüzden burada win- win olması lazım. İcardi Simge'nin şarkısını kullanarak çok büyük kitlelere hitap etti, Simge de bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor" dedi.