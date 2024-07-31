Adı Mauro Icardi ile anılıyordu! Simge Sağın’a Hande Sarıoğlu’ndan ilginç destek: Ekmeğini sonuna kadar yemeli

Hande Sarıoğlu ve sevgilisi.

"YOKTAN VAR ETTİ"

Sevgilisi ile Simge Sağın'ı dinlemeye gelen Hande Sarıoğlu ise dedikodular hakkında, "Simge'nin de İcardi'yi, İcardi'nin de Galatasaray'ı kullandığı kadar kullanması gerekiyor. Yani İcardi Türkiye'ye geldi, kendini yoktan var etti, çok büyük bir sevgi kazandı. O yüzden burada win- win olması lazım. İcardi Simge'nin şarkısını kullanarak çok büyük kitlelere hitap etti, Simge de bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor" dedi.