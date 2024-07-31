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Adı Mauro Icardi ile anılıyordu! Simge Sağın'a Hande Sarıoğlu'ndan ilginç destek: Ekmeğini sonuna kadar yemeli

Simge Sağın’ın Mauro İcardi ile anılmasına Hande Sarıoğlu’ndan ilginç bir yorum geldi: İcardi, Simge’nin şarkısını kullandı. Simge’nin de İcardi’nin ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor!

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Adı Mauro Icardi ile anılıyordu! Simge Sağın’a Hande Sarıoğlu’ndan ilginç destek: Ekmeğini sonuna kadar yemeli

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Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelen Galatasaraylı Mauro İcardi'nin adı Simge Sağın'la anılmıştı.

Sağın, konuyla ilgili muhabirlerin "İleride neyin ne olacağı belli olmaz" sözü üzerine "Evet ileride neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum lokmaları yediğim için hiçbir konuyla ilgili büyük konuşmuyorum. Ama bu konuyla ilgili yorumum belli. Yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Simge Sağın, son günlerde açıklamaları ile gündemden düşmüyor.Simge Sağın, son günlerde açıklamaları ile gündemden düşmüyor.

Önceki gün Harbiye'de sahne alan Simge, İcardi'nin sorulacağını bildiği için röportaj vermedi.

Hande Sarıoğlu ve sevgilisi.Hande Sarıoğlu ve sevgilisi.

"YOKTAN VAR ETTİ"
Sevgilisi ile Simge Sağın'ı dinlemeye gelen Hande Sarıoğlu ise dedikodular hakkında, "Simge'nin de İcardi'yi, İcardi'nin de Galatasaray'ı kullandığı kadar kullanması gerekiyor. Yani İcardi Türkiye'ye geldi, kendini yoktan var etti, çok büyük bir sevgi kazandı. O yüzden burada win- win olması lazım. İcardi Simge'nin şarkısını kullanarak çok büyük kitlelere hitap etti, Simge de bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor" dedi.

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