Hande Soral’dan kardeşi Bensu Soral’a bebek çağrısı: Teyze olmayı çok isterim

Oğlu Ali hakkında da konuşan Soral, "Benim oğlum çok anneci... Eteklerimde yaşıyor. Bence İsmail'e benzediği yerler de var ama geneli dayıya benziyor. Bensu'ya da benzediği yerleri var mesela saçları" diyerek oğlundan da bahsetti.

DOĞRU ZAMANI BİLİRLER

Bu esnada Hakan Baş ile evliliği devam eden kardeşi Bensu Soral hakkında, "Bir yeğeniniz olsun ister misiniz?" sorusuna kardeşi Hande Soral, "Ben tabii ki çok isterim, bir yeğenim olsun ama bunu Bensu'ya sormanız gerekiyor. Herhalde onlar doğru zamanı daha iyi bilirler" dedi.