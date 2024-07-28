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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan duygusal sözler! ''Herkes gider onlar kalır''

Şarkıcı, Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ailesini çok özlediğini söyleyen genç şarkıcı, ''Aile her şeydir. Herkes gider onlar kalır. Eve döndüğünüzde yanınızda onlar oluyor.'' dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Aleyna Kalaycıoğlu’ndan duygusal sözler! ’’Herkes gider onlar kalır’’

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Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kız kıza yemek yiyen Kalaycıoğlu, gazetecileri görünce ayaküstü sohbet etti. Şarkıcı, "Biraz bu aralar yoğunduk, yarın da konserim var. O arada boşluk yakaladım ve arkadaşımla oturmak istedim. Kalan boşluğumda genelde ailem ile vakit geçiriyorum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde annesi ve kardeşini İstanbul'a taşıyan ve sürekli yanlarında olmak istediğini dile getiren Aleyna Kalaycıoğlu, "Ben onları gerçekten çok özlüyordum. Benimle birlikte olmaları bana da enerji katıyor. Aile her şeydir. Herkes gider onlar kalır. Eve döndüğünüzde yanınızda onlar oluyor. En zor anınızda yanınızda onlar oluyor. İnşallah herkes ailesine önem verir." diyerek duygulandı. Aşk hayatı hakkındaki sorulara da Aleyna Kalaycıoğlu, "Sürekli birileriyle adım geçiyor ama hayatımda kimse yok. Ailem karşısında kötü hissediyorum kendimi. Yazılıp çizilmesi beni mutsuz ediyor. Birisi olursa karşınıza çıkarım." diyerek oradan ayrıldı.

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