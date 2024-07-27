PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız rol arkadaşı Hadise'ye övgüler yağdırdı: Hem çok güzel hem de çok yetenekli

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, Etiler’de otomobilin içerisinde kameralara yakalandı. Yeni projesinde yer alan rol arkadaşı Hadise’nin oyunculuğunu öve öve bitiremedi: Hadise, hem çok güzel karakter hem de çok yetenekli bir kişilik.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız rol arkadaşı Hadise’ye övgüler yağdırdı: Hem çok güzel hem de çok yetenekli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşkı doludizgin devam eden Şükrü Özyıldız, önceki gün Etiler'de araç içerisinde görüntülendi. Tek başına menajerlik şirketinden çıkışta yakalanan yakışıklı oyuncu Özyıldız, yer aldığı projede rol arkadaşı ünlü şarkıcı Hadise'nin oyunculuğunu değerlendirdi.

Oyuncu, "Seda Bakan, Hadise gibi isimler ile çok güzel bir proje çekiyoruz. Hadise, çok güzel bir karakter zaten çok da yetenekli bir kişilik. Ne yaparsa en iyisini yapıyor tabii ki. Ben çok başarılı buluyorum. Zaten bu projede yer alıyorsa emin olun bu işi de doğru yapacağı içindir" diyerek Hadise'nin oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi.



ROMANTİK BİR KARAKTER
Uzun zamandır oyunculuk dersleri alan popçu Hadise'nin hayat vereceği Ceren karakteri romantik ve risk analisti biriyken, Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri de insanı yoracak kadar gerçekçi bir kişiliğe sahip.

Öte yandan hem dizisi hem de şarkılarıyla konuşulan Hadise, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da verdiği konserde talihsiz bir olay yaşamıştı. Şarkı söylediği esnada sahneye fotoğraf çekilmek için fırlayan erkek hayranı Hadise'yi korkutmuştu.

Korumalar araya girse de popçu omzundan darbe almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA