Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız rol arkadaşı Hadise’ye övgüler yağdırdı: Hem çok güzel hem de çok yetenekli

Oyuncu, "Seda Bakan, Hadise gibi isimler ile çok güzel bir proje çekiyoruz. Hadise, çok güzel bir karakter zaten çok da yetenekli bir kişilik. Ne yaparsa en iyisini yapıyor tabii ki. Ben çok başarılı buluyorum. Zaten bu projede yer alıyorsa emin olun bu işi de doğru yapacağı içindir" diyerek Hadise'nin oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi.